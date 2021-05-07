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Ветеран АТО Андрей Пекельный, на которого напали пятеро, вспомнил, как все произошло

2 мая на Тернопольщине, в селе Глещава, ветеран АТО Андрей Пекельный смертельно ранил ножом одного из нападавших на его дом.

Журналистам Zaxid.net он говорит, что взял в руки нож, только чтобы напугать компанию пятерых нападавших, которые пришли к нему домой в Глещаве.

По словам ветерана, все началось с того, что на дискотеке его толкнул парень из соседнего села Ивановка. На это он сделал замечание, мол, "здесь также стоят люди, надо смотреть, куда идешь". Тот в ответ набросился на него с кулаками и они "потрепались", чтобы не продолжать конфликт он ушел.

Но вскоре заметил, как его преследуют пятеро, среди них – и парень с дискотеки. Ветеран убежден, что они намеренно бежали за ним, потому что не местные и не знали, где он живет.

Группа молодых людей забежала во двор и начала бить руками по окнам, стенам, а позже сорвали дверную ручку. В тот момент в дома была и мать парня, которая страдает психологическими расстройствами и имеет инвалидность.

Женщина очень испугалась и начала кричать и Андрей решил выйти нападающим, чтобы их прогнать и успокоить маму. Чтобы напугать чужую компанию прихватил с собой нож.

"Вышел, демонстративно показал им нож. Я думал, что это их остановит, испугает и они просто уйдут, потому что адекватные люди, даже пьяные, если видят нож, то должны бежать. Это должно было их заставить покинуть мой двор, но Владимир снова набросился на меня с кулаками, когда я уже был с ножом. Я в ответ ударил его... Мне очень жаль, что так произошло, мне жаль, потому что, конечно, это умер человек", – признался Пекельный.

Сам Андрей позвонил в полицию и рассказал о нападении. Также он попросил вызвать скорую помощь, но спасти раненного не смогли.

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