Известная актриса Светлана Ходченкова, которая снималась во многих фильмах производства "Квартал 95", показала себя на отдыхе
Как передает Politeka.net, актриса отдыхает на курорте, откуда с радостью делится с поклонниками яркими снимками. В этот раз звезда поделилась кадром, сделанным во время прогулки на яхте. 38-летняя звезда разлеглась на палубе, подставив свое тело солнышку. На ней был красивый синий купальник. Актриса закрыла глаза от удовольствия и притворилась спящей.
«Утро», - коротко подписала фото Ходченкова.
В комментариях звезде оставили массу приятных слов. Особенно поклонникам понравился тот факт, что Светлана позировала для фото без макияжа. Кроме этого, фаны обратили внимание на ее идеальную фигуру.
«Красота и грация!!! Картина маслом», «На этом снимке идеально всё», «Котик прилег и греется на солнышке», «Вы превосходны без макияжа, и какой изгиб!», «Супер», «Света, ну нельзя быть такой милой!», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Светлана Ходченкова показала себя на ночной прогулке. Актриса позировала в платье с открытыми плечами. Девушке пришлось придерживать наряд рукой, чтобы ничего не засветить. Волосы красотка оставила распущенными. Поклонников впечатлила длина ног актрисы.
Напомним, что звезда фильмов "Квартал 95" Ходченкова в шелковом платье впечатлила грацией: "Богиня сходит с небес!".
Как сообщала Politeka, звезда фильмов "Квартал 95" впечатлила длиной ног в оригинальном купальнике: «Хочется рассматривать!».
Также Politeka писала, что звезда фильмов "Квартал 95" вышла в свет в платье с открытыми плечами: "Икона женственности".