Актриса Ольга Сумская показала своим поклонникам маму – Сумскую Анну Ивановну

Актриса поделилась кадрами у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

54-летняя Ольга показала фото, на которых позировала рядом со своей знаменитой мамой. Анна Опанасенко-Сумская в 2020 году уже отпраздновала свое 87-летие.

«Мамуля! Обожаю! Моя любовь, моя сила, моя душа», - подписала фото Ольга.

В своих интервью Ольга Сумская не раз признавалась, что мама является для нее огромным источником вдохновения.

Ольга родилась в известной актерской семье Сумских. Отец Вячеслав Сумской также был народным артистом Украины и актером Национального драматического театра имени Ивана Франко, а мама – Анна Опанасенко-Сумская – заслуженная артистка УССР. За свою карьеру она сыграла более 150 ролей в театре и снялась в нескольких фильмах. Анна Сумская родилась 14 октября 1933 году в селе Катюжанка Вышкородского района Киевской области.

Cтаршая сестра Ольги Наталья Сумская является Народной артисткой Украины, актрисой и телеведущей, ведущей актрисой Драматического театра имени Ивана Франко. Сама же Ольга Сумская является заслуженной и народной артисткой Украины, а также лауреаткой Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Напомним, что Сумская насмешила перевоплощением из «белочки» в «бабушку»: кадры из закулисья «Крепостной».

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