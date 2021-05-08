8-9 мая выпадают на необычайные лунные дни, поэтому некоторым знакам повезет особо

По прогнозам астрологов, в эти выходныее духовное будет стоять выше материального, поэтому вести себя надо правильно - идти к совершенству, не нарушая гармонию.

Специалисты советуют посвятить восьмое мая духовному развитию, а Вселенная даст совет, как избавиться от проблем, пишет ТСН.

А девятое мая должно проводиться в спокойствии без криков и громких разговоров, в принципе. В этот день хорошо поработать на земле.

Удача в эти выходные улыбнется Тельцам. Астрологи говорят о том, что людям, рожденным под этим знаком могут предложить долгожданную должность, а в рабочий день все решится окончательно. Также этот день благоприятен для решения финансовых вопросов.

Фортуна "поцелует" Раков, которые смогут найти выход из запутанного положения. Сейчас главное сосредоточиться, не отвлекаясь на второстепенные вопросы и задачи. Разобравшись в сложившейся ситуации, у Раков начнется светлая полоса во всех делах.

Водолеям также улыбнется удача, ведь интуиция не должна их подвести. Людям, рожденным под этим знаком, стоит лишь прислушаться к знакам судьбы, благодаря чему они разрешат давнюю досаждающую проблему и встретят хороших во всех отношениях людей. Последние подарят не только общение, но и дадут советы, предоставляя возможность в скором времени неплохо заработать. Стоит лишь не волноваться по пустякам.

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