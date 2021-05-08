Студентка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анастасия Константинова, которая вступилась за российского рэпера Басту (Василия Вакуленко) и оскорбила украинцев, записала видео с извинениями

Обращение к украинцам девушка опубликовала на своей странице в Instagram вечером 7 мая (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Она назвала свое высказывание "неправильным" и заявила, что является ценительницей творчества Басты, однако не знала о его политических взглядах.

"Если он действительно поддерживал аннексию Крыма, то я не разделяю это. Также я хочу извиниться за свою грубую форму высказывания в отношении наших граждан, которые защищают свою территорию и отстаивают интересы территориальной целостности", – сказала она.

Анастасия добавила, что ей очень жаль, что Крым временно оккупирован, а также подтвердила, что она из семьи юристов.

"Да, я действительно из семьи юристов, которые уважают закон и Конституцию Украины. Которые добились всего своим трудом и порядочностью. В то же время, я являюсь дееспособным человеком, готовым понести ответственность за сказанное. Также я хотела бы сказать, что являюсь патриотом этой страны, я здесь родилась и выросла, я уважаю людей, которые уважают эту страну, я за целостность Украины и я действительно хочу единства и процветания. Всего доброго", – сказала девушка на видео.

Напомним, ранее Анастасия записала видео, где встала на защиту Басты.

"Я читаю в новостях, что ему доказывают, рассказывают, что Крым - наш, бегают, не дают человеку отдохнуть, блин, в заведениях каких-то. Угомонитесь, б**ть. То, что он артист и выступал в Крыму, вообще ничего, б**ть, не значит. Он уже не наш. Про**али", – заявила девушка.

Она также оскорбила украинцев, назвав народ "быдлом и позором" и добавила, что в Украину давно не приезжают "нормальные исполнители".

"Кого нам слушать? Наше украинское дер**о слушать? Я не вывожу, у меня уши вянут от этого дер**а. Просто дикари", – разошлась она.

Как пишет "Обозреватель", Анастасия вместе со своей семьей прописана в Северодонецке. Проживают они под Киевом, в населенном пункте Вита-Почтовая, где у них дом площадью 260 кв. м с отдельной баней и беседкой.

Ранее стало известно, что девушка якобы также является дочерью бывшего сотрудника ГБР Анатолия Тарасюка, а отчимом Насти до недавнего времени был судья Печерского районного суда Виктор Кицюк.

Напомним, когда Басту заметили в Киеве, в сети тут же заговорили о незаконных визитах музыканта в оккупированный Крым и о запрете на въезд в Украину. Запрет и правда был, однако 16 сентября 2020 года срок его действия закончился.

В конце июня у Басты запланированы два концерта в столице - 25 и 26 числа в киевском Stereo Plaza.

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