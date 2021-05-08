В конце весны на западной Украине выпал снег
Фотографиями поделился украинец в Facebook.
Практически по всей территори Украины сегодня, 8 мая, ожидаются дожди.
Но погода на Прикарпатье удивила аномалией - так, в селе Сенечев выпал снег.
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"Аномалия живописный Сенечев покрылся белым снежком / 08/05 / 2021год!!!!", - подписал фото автор публикации.
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