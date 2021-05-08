В конце весны на западной Украине выпал снег

Фотографиями поделился украинец в Facebook.

Практически по всей территори Украины сегодня, 8 мая, ожидаются дожди.

Но погода на Прикарпатье удивила аномалией - так, в селе Сенечев выпал снег.

"Аномалия живописный Сенечев покрылся белым снежком / 08/05 / 2021год!!!!", - подписал фото автор публикации.

Также мы писали, что за помощью к спасателям Закарпатья обратилась харьковчанка, которая в одиночку решила покорить Карпаты

27-летняя экстремалка рассказала, что не сможет вернуться из обратно и из-за сильного ветра очень замерзла.

Женщина указала на ориентировочное место своего пребывания - на поиски отправилось пять специалисты горного поисково-спасательного отделения пгт Межгорье.

В 03:40 7 мая харьковчанку нашли.

Состояние туристки было удовлетворительное.

Напомним про новые правила для кредитов и депозитов, в Нацбанке объявили, что изменится: "С сегодняшнего дня..."

Как сообщала Politeka, в ПриватБанке оставили украинцев без денег в разгар карантина, клиенты в недоумении: "Банк не разрешает..."

Также Politeka писала, что в налоговой предупредили украинцев, что надо успеть сделать до 1 мая: "Грозят штрафы".