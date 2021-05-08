На Донбассе украинские защитники сбили беспилотники боевиков РФ

Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Так, 6 мая на Мариупольском направлении, вблизи поселка Гранитное, беспилотник-поисковик "Тахион" противника был подавлен средствами РЭБ и сбит огнем из стрелкового оружия.

Выяснилось, что БПЛА производится в РФ и он находится на вооружении сухопутных войск России.

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Младший сержант Опрышко Юрий Леонидович получил пулевое ранение в голову 9 апреля вблизи Старогнатовки.

Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП в Facebook.

Когда Юрий получил ранения, его оперативно доставили в госпиталь в Мариуполь, потом во Львов.

Врачи месяц боролись за жизнь защитника, но, к сожалению, спасти украинца не удалось.

10 мая в 11:00 в Кременчуге состоится отдание воинских почестей и прощание с защитником.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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