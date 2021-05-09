Известная украинская певица Вера Брежнева, которая живет и строит карьеру в России, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, певица с украинскими корнями сразу заинтересовалась Россией, где и строит свою карьеру. Сейчас красотка отправилась на отдых, показав себя на курорте:

"Природа совершенна.

И мы в ней. Каждый из нас. У нас нет недостатков. Недостаток это то, что может не нравиться в нас другому человеку. Это то, чего может кому-то в нас недоставать. Что-то навязанное обществом и стереотипами. Ведь то, что одному в нас не нравится, может нравится другому человеку и наоборот. Избавиться от «недостатков» значит вырасти и любить себя таким, какой ты есть . При этом совершенствуясь для себя же. А вот наши дела и поступки - это наши достоинства. То, что характеризует нас, как личность. Для меня поступок значит гораздо больше слов. Но мы все учимся в жизни. И иногда допускаем ошибки.. это тоже способствует нашему росту. Это наши собственные уроки.

Что вы думаете по этому поводу?".

На кадрах Вера была в блузе, улыбаясь в лучах солнца. Красотка была совсем без косметики.

Фанаты посмотрели видео более 70 тысяч раз и написали комментарии:

"Это самый разумный и интересный пост про наши «недостатки», который я читала!", "Нужно полюбить себя и принимать в себе все!", "Как сейчас в Москве не хватает солнца".

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