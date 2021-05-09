Жена украинского певца и музыканта Сергея Бабкина, Снежана, покорила внешностью в ярком образе
Снежана Бабкина - украинская актриса театра и кино, а также талантливая танцовщица, передает Politeka.net. Звезда выглядит превосходно в любом образе.
Известно, что недавно красотка подстригалась. Теперь ее прическа - короткий боб. На новом фото, которое жена музыканта разместила в своем Инстаграм, она предстала с кудрявой головой. Волосы вились и "стояли", напоминая модные прически в прошлом столетии.
Яркая помада на губах и черный плащ - в итоге образ получился роковым.
В посте артистка рассказала, что жизнь меняется только у тех, кто этого хочет.
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"Многие мечтают о красивой жизни, в которой все складывается удачно само по себе. Но если вы все еще не начали действовать, вас и так все устраивает", - написала супруга музыканта.
По мнению Бабкиной, для настоящих перемен не нужно прикладывать титанические усилия, можно начать с того, что просто встать пораньше и сделать зарядку или медитацию.
"Всего 20-30 минут в день уже могут многое изменить в настроении, ощущениях, мыслях, энергии", - поделилась Снежана.
Звезда рекомендует начать перемены.
"Я советую сначала прийти к внутреннему состоянию наполненности и уже потом двигаться к внешним изменениям. Заботьтесь о теле, работайте с сознанием с помощью медитаций. Вы увидите, как уже через месяц изменится ваше мышление, уровень энергии, появятся новые идеи и цели.
Не ждите подходящего момента – он никогда не наступит. Подходящие моменты делаем мы сами", - поделилась Бабкина.
Напомним, Сергей Бабкин признался во многочисленных изменах, из-за которых едва ли не распался его брак, заключенный в 2009 году. Супруги нашли в себе силы сохранить отношения.
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