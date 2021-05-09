Жена украинского певца и музыканта Сергея Бабкина, Снежана, покорила внешностью в ярком образе

Снежана Бабкина - украинская актриса театра и кино, а также талантливая танцовщица, передает Politeka.net. Звезда выглядит превосходно в любом образе.

Известно, что недавно красотка подстригалась. Теперь ее прическа - короткий боб. На новом фото, которое жена музыканта разместила в своем Инстаграм, она предстала с кудрявой головой. Волосы вились и "стояли", напоминая модные прически в прошлом столетии.

Яркая помада на губах и черный плащ - в итоге образ получился роковым.

В посте артистка рассказала, что жизнь меняется только у тех, кто этого хочет.

"Многие мечтают о красивой жизни, в которой все складывается удачно само по себе. Но если вы все еще не начали действовать, вас и так все устраивает", - написала супруга музыканта.

По мнению Бабкиной, для настоящих перемен не нужно прикладывать титанические усилия, можно начать с того, что просто встать пораньше и сделать зарядку или медитацию.

"Всего 20-30 минут в день уже могут многое изменить в настроении, ощущениях, мыслях, энергии", - поделилась Снежана.

Звезда рекомендует начать перемены.

"Я советую сначала прийти к внутреннему состоянию наполненности и уже потом двигаться к внешним изменениям. Заботьтесь о теле, работайте с сознанием с помощью медитаций. Вы увидите, как уже через месяц изменится ваше мышление, уровень энергии, появятся новые идеи и цели.

Не ждите подходящего момента – он никогда не наступит. Подходящие моменты делаем мы сами", - поделилась Бабкина.

Напомним, Сергей Бабкин признался во многочисленных изменах, из-за которых едва ли не распался его брак, заключенный в 2009 году. Супруги нашли в себе силы сохранить отношения.

Напомним, что жена Сергея Бабкина удивила кадрами в постели после полудня: "Захотелось соленых помидорчиков"

Как сообщала Politeka, жена Бабкина после измен мужа призналась, в чем нашла утешение: "В нашей жизни появилась..."

Также Politeka писала, что жена Бабкина опозорилась, решив навести красоту ради весеннего фото: «Бережем первоцветы?»