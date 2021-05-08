В вагоне поезда «Укрзалізниці» случилось ЧП
Так, в одном из вагонов поезда сообщением «Киев-Николаев» с потолка потекла дождевая вода. Кадры неудобства разместила пассажирка у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
Женщина утверждает, что вода с потолка лилась на пол в вагоне №17 и пассажирам, чтобы спастись от потопа пришлось подставлять ведра.
"Всю ночь пассажиры Киев-Николае ехали под успокаивающие звуки дождя", - говорится в публикации.
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Ее видео перепостили себе на страницы другие украинцы, благодаря чему инцидент получил широкую огласку.
«Боюсь, что к утру в этом поезде Киев-Николаев пассажиры начнут топить дровами. Александр Рудоманов, сижу дома и вспоминаю всякие мемы о Укрзализныцю)) Сергей Лещенко, что там, как дела на УЗ? В УЗ говорят, что вагон полтора года назад прошел капремонт. В депо по приезду его сразу отцепили и обещают провести проверку всех (вагонов). Ну что же», - написала Галина Попцова.
Ранее мы мы сообщали, что пассажирка поезда Ворохта-Киев, которым она возвращалась в столицу из Ивано-Франковской области, пожаловалась на условия поездки - из окон текла вода. При этом ее интенсивность была такой силы, что вся постель украинки была мокрой.
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