На Винничине пожилая украинка стала звездой в сети
Как передает Politeka.net, о 82-летней блогерше рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Нина Мефодиевна в TikTok (социальная сеть) проводит каждый день. Подписчикам она рассказывает о своей молодости, вышивке, а видео, на котором она печет пирожки, набрало более миллиона просмотров.
Видео Нина Мефодиевну научила записывать ее внучка и только за месяц пенсионерка собрала 50 тысяч подписчиков и миллион просмотров.
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Зарабатывать женщина на этом пока не планирует, а хочет лишь поделиться своими историями и опытом.
Ранее мы писали о необычном кондукторе с Кривого Рога.
Совершенно нетипично для наших автобусов, когда кондуктор прощается с пассажирами на выходе и следит, чтобы всем было комфортно покидать салон.
А вот Наталья отличается необычной вежливостью: она здоровается со всеми пассажирами, которые заходят в салон автобуса, и спрашивает о здоровье у пожилых людей.
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