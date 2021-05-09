На Винничине пожилая украинка стала звездой в сети

Как передает Politeka.net, о 82-летней блогерше рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Нина Мефодиевна в TikTok (социальная сеть) проводит каждый день. Подписчикам она рассказывает о своей молодости, вышивке, а видео, на котором она печет пирожки, набрало более миллиона просмотров.

Видео Нина Мефодиевну научила записывать ее внучка и только за месяц пенсионерка собрала 50 тысяч подписчиков и миллион просмотров.

Зарабатывать женщина на этом пока не планирует, а хочет лишь поделиться своими историями и опытом.

Ранее мы писали о необычном кондукторе с Кривого Рога.

Совершенно нетипично для наших автобусов, когда кондуктор прощается с пассажирами на выходе и следит, чтобы всем было комфортно покидать салон.

А вот Наталья отличается необычной вежливостью: она здоровается со всеми пассажирами, которые заходят в салон автобуса, и спрашивает о здоровье у пожилых людей.



