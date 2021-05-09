В небе на Киевом удалось запечатлеть необычное явление
Как передает Politeka.net, видео опубликовали на Facebook-страничке "Киев оперативный" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно, как парад загадочных огней двигался ровным рядом по ночному небу.
Увиденное поразило украинцев - неторные отметили, что видели подобное и в других городах страны.
Как оказалось, необычными звездами оказались спутники "Starlink", которых на низкой околоземной орбите Земли уже около 1300.
С их помощью Илон Маск намерен сделать интернет, который будет доступным для жителей всей планеты.
"В прошлом году во Франковске видел более 30 штук", "Вот вы ржете, а ведь это на самом деле спутники Илона Маска «Starlink». Они так летают, паровозиком. Вам повезло их увидеть.
Ох, уж этот Маск, "звезды" заставляет летать одну за одной, да еще и по небу.... плюс минус... как такое может быть... никак... тупо на стадионе", "Уже неделю над страной они летают", - писали в комментариях под видео.
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