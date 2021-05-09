В небе на Киевом удалось запечатлеть необычное явление



Как передает Politeka.net, видео опубликовали на Facebook-страничке "Киев оперативный" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)



На кадрах видно, как парад загадочных огней двигался ровным рядом по ночному небу.

"Ребят, а что это такое? Вызываем пояснительную бригаду", - говорится в подписи к видео.

Увиденное поразило украинцев - неторные отметили, что видели подобное и в других городах страны.

Как оказалось, необычными звездами оказались спутники "Starlink", которых на низкой околоземной орбите Земли уже около 1300.

С их помощью Илон Маск намерен сделать интернет, который будет доступным для жителей всей планеты.



"В прошлом году во Франковске видел более 30 штук", "Вот вы ржете, а ведь это на самом деле спутники Илона Маска «Starlink». Они так летают, паровозиком. Вам повезло их увидеть.

Ох, уж этот Маск, "звезды" заставляет летать одну за одной, да еще и по небу.... плюс минус... как такое может быть... никак... тупо на стадионе", "Уже неделю над страной они летают", - писали в комментариях под видео.

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