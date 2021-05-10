Знаменитая певица Тина Кароль на концерте выступила в довольно необычном и открытом розовом платье

В последнее время артистка все чаще обращает внимание на себя при помощи нарядов, которые подбирает для своих эпатажных концертов. Ведь из-за того, что певица сменила репертуар и манеру исполнения, чтобы доказать: она не живет прошлым, теперь Кароль часто пишут, что она перестаралась с переменами.

На своем выступлении, которое прошло совсем недавно, звезда выглядела довольно ярко и непривычно в насыщенно-малиновом платье с глубоким вырезом на груди. Причем вырез настолько большой, что едва скрывает ее изгибы. Тина соблазнительно изгибалась, чтобы исполнить танец под лирическую композицию.

«Тина Кароль проникновенно исполнила песню "Закрили свої очі"», - сказано в подписи к ролику.

Вот что отвечают фанаты: «Очень крутое исполнение! Как всегда..Лучшая ❤️❤; Восхитительно; Наша родная❤️; Очень люблю именно это выступление🔥; это очень крутое выступление, одно из моих любимых!!! браво, Тина️ Браво, музыкантам!👏; Мы все хотим слышать...Люблю тебе...Сильно Тина...очень сильно ❤️; мой любимый видеоряд навсегда».

Также ранее популярная Кароль снялась в программе Александры Кучеренко "33 за 3", в рамках которой ответила на 33 вопроса от телеведущей. Среди прочего прозвучал вопрос о Дане Балане, на который Кароль дала неожиданный ответ.

"Юрий Горбунов или Дан Балан?", - спросила Кучеренко. "Юрий Горбунов… и Дан Балан", - ответила Тина Кароль. Отметим, что с Горбуновым певица долгое время вела шоу "Танцы со звездами", и похоже они здорово подружились с того времени. В то же время, с молдавским исполнителем Даном Баланом Тине приписывают бурный роман уже несколько лет.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".