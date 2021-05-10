Макаревич написал на своей странице в Фейсбук, что посетил Тернополь, Хмельницкий, Ровно, Черновцы и Каменец-Подольский.

"Я, признаться, ожидал увидеть все-таки некоторое захолустье - маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей", - написал артист.

Андрей Макаревич поделился снимками, которые сделал во время поездок в украинские города.

Ранее мы сообщали о том, что Андрей Макаревич гневно высказался в адрес россиян, которые поддержали кражу украинского Крыма.

Своими мыслями известный музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич поделился на странице в Фейсбуке.

Макаревич сожалеет, что сторонники слушали его песни, а потом пять лет назад кричали: «Ура, Крым наш».

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!» Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так хер*во выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали?» — написал Макаревич.

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