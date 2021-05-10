Китайская ракета рухнула на Землю - появилось видео
Части 22-тонной ракеты пролетели над жилыми районами, но упали они в Индийский океан утром 9 мая.
По данным китайских СМИ, точка падения обломков ракеты находится примерно на юго-западе от Индии и Шри-Ланки.
Большая часть обломков сгорела при вхождении в атмосферу планеты.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Позитив из "Время и Стекло" после развода засветил двух улыбчивых красоток, которые всегда рядом: "Кайфовые"
Тина Кароль зажгла на сцене в дерзком наряде: такое себе не всегда позволяла даже Полякова
Каменских в маленьком бикини нарвалась на критику из-за пляжных игр с подругой: "Ужас"
Никитюк вслед за Лорак и Поляковой сделала свое заявление о "домогательствах" Меладзе: "Хотелось бы, конечно..."
Напомним, ракета-носитель Long March 5B ("Чанчжэн-5В"), которую неделю назад запустил Китай, вышла из-под контроля
С таким заявление выступил представитель Пентагона Майк Ховард.
Тогда ученый заявил, что с Гарвардского университета Джонатана Макдауэлла, высчитать точное место падения ракеты будет возможно лишь за несколько часов до ее падения.
В то же время ученый заверял, что беспокоиться не стоит.
Напомним, над Россией взорвался метеорит, очевидцы сняли все на видео: впечатляющие кадры
Как сообщала Politeka, таинственная находка ученых на Луне поразила весь мир: опубликованы фото.
Также Politeka писала, что огромный астероид неумолимо близится к Земле, ученые трубят об опасности: "Идет на максимальной скорости"