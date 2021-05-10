Китайская ракета рухнула на Землю - появилось видео

Части 22-тонной ракеты пролетели над жилыми районами, но упали они в Индийский океан утром 9 мая.

По данным китайских СМИ, точка падения обломков ракеты находится примерно на юго-западе от Индии и Шри-Ланки.

Большая часть обломков сгорела при вхождении в атмосферу планеты.

Напомним, ракета-носитель Long March 5B ("Чанчжэн-5В"), которую неделю назад запустил Китай, вышла из-под контроля

С таким заявление выступил представитель Пентагона Майк Ховард.



Тогда ученый заявил, что с Гарвардского университета Джонатана Макдауэлла, высчитать точное место падения ракеты будет возможно лишь за несколько часов до ее падения.

В то же время ученый заверял, что беспокоиться не стоит.

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