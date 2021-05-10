Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками", Илона Гвоздева, показала свою повзрослевшую дочь

Звезда уже много лет замужем за Иваном Хомячуком, передает Politeka.net. У пары двое детей - дочь Рия и сын Доминик. Младшенький родился осенью прошлого года. Хореограф - заботливая мама и часто делится кадрами совместного времяпрепровождения со своими малышами.

Так, в этот раз Илона показала подросшую дочь и ее нового "друга". Красивая девочка позировала в маечках держа в руках улитку, а на другом кадре - большой леденец в форме сердечка.

"Сегодня моя доченька познакомила меня со своей улиточкой, которую прозвала «ЖУЖА». Она ее гладила, пыталась кормить травкой и ее счастью не было предела, когда Жужа показала ей свои рожки😜🥰", - поделилась артистка.

Илона вспомнила и свое детство, когда рассказала папе, что муха села на ее печенье и показала язык, и добавила:

"Это так умиляет, когда моя малышка так любит природу, очень бережно относится ко всему живому на земле и лелеет их, как своих будущих деток, забота, любовь и ласка проявляется уже с раннего детства и это прекрасно 🙏. Вы помните смешные истории из детства?".

За пять часов публикация собрала почти 5000 лайков и много комментариев:

"Моя красавица", "Мы собирали кузнечиков, привязывали нитку к ноге и выгуливали)) хотелось сделать их своими домашними животными😁", "Всегда любила с ними играть 😂🙌", "У подруги кошку зовут Жужа))❤️😍😂", "Какая милота", "Папина доця".

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