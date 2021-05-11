Жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ
Также она заявляла, что никакой войны с Россией в Украине нет. Женщина с ником helen_zhelannaya рассказала, что ее ребенок пришел из садика и сказал про то, что Украина воюет с Россией. Это якобы спровоцировало ее на такие громкие откровения.
Видео женщина разместила в Tik Tok, но вскоре удалила, но оно уже разлетелось по сети, его опубликовал в Facebook блогер Денис Басюк (чтобы посмотреть видео доскрольте страницу вниз).
"Когда мой ребенок приходит из садика и говорит, что у нас война с Россией, мне хочется удавить всех воспитателей, которые только об этом и говорят", − заявила она.
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Женщина добавила, что при желании Россия в два счета захватит территорию Украины, и никакой войны нет. А украинских защитников она и вовсе назвала "соской-пустышкой".
"Если Россия захочет захватить Украину, она это сделает очень быстро. Украинские войска, по сравнению с российскими - это просто соска-пустышка и многие об этом знают. И все эти истории... Украинцы вырыли море... Мы с мужем приняли решение, если когда-нибудь наши дети вернутся с двойкой и замечанием от "исторички", что наш ребенок послал ее на х*й, мы даже ругать не будем. Мне стыдно за Украину", - разошлась она.
Напомним, что Украина продолжает нести потери на Донбассе, фото павшего Героя.
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