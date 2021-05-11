Во время прогулки по стеклянному мосту мужчина застрял на высоте 100 метров

Инцидент произошел 7 мая в заповеднике «Пианские горы» в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Туриста на стеклянном мосту застали порывы ветра со скоростью до 150 километров в час. Они снесли часть моста - несколько стеклянных панелей на мосту, отрезав для мужчины путь в обе стороны, сообщили BBC News.

Турист провел на мосту где-то полчаса, до земли оставалось 100 м. Ему помогли добраться до безопасного места пожарные, полиция, а также работники заповедника. Мужчину госпитализировали, ему оказывают психологическую помощь.

После происшествия горный курорт Пиянь был закрыт. Ведется расследование.

Этот случай не первый в Китае. Так, в 2016 году в городе Чжанцзяцзе провинции Хунань туриста на мосту ранили камни, упавшие на него. В 2019-м в результате падения из стеклянного спуска в провинции Гуанси умер один человек и еще шестеро получили травмы.

К сожалению такие случаи ничему не учат туристов, ведь мосты со стеклянным настилом все более популярны на горных курортах Китая. Ко всему прочему, с конца 2016 года их построили или планировали строить не менее 60.

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