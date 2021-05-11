Квиткова появилась в сети и все рассказала

Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, рассказала, где пропадала с мужем

Блогерша Даша Квиткова и Никита Добрынин познакомились на шоу "Холостяк-9", пишет Politeka.net. Оба влюбились друг в друга, и поэтому продолжили строить отношения после окончания съемок. Пара поженилась, а сейчас ждет ребенка.

На днях Даша взбудоражила своих подписчиков, пропав из сети. Поклонники стали строить свои догадки, где сейчас находится блогерша.

Люди предположили, что жена "холостяка" уже родила и стали ее поздравлять.

"Может, малыш решил раньше времени родиться, как и Даша?", "Дашуля с Никитой целый день не появляются в историях. Ох, чувствую, что кого-то можно поздравить с рождением сыночка", - написали пользователи сети.

Однако Квиткова записала сторис, в которых показала свой округлившийся животик и объяснила причину исчезновения из соцсети.

"У нас были выходные, мы провели все эти дни с семьей. Вчерашний день мы провели только исключительно с Никитой и даже практически никуда не выходили", - рассказала жена "холостяка".

Позже красотка поделилась несколькими кадрами отдыха с семьей. По словам Квитковой, они отдыхали на даче, где готовили шашлык и отдыхали на улице, а вечером пели в караоке.

Ранее мы писали, что Даша Квиткова и Никита Добрынин рассекретили пол ребенка - пара ждет мальчика.

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