Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", устроила себе настоящее испытание

35-летняя артистка, видимо, не может жить без потрясений либо тренирует себя перед главным испытанием - уже этой осенью она придет на "Холостячку 2" в поисках своей любви. Ну а пока звезда показала свой любимый фрукт. Об этом она сообщила в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Мой любимый манго - это тот самый фрукт, которого я могу съесть килограммы и попросить добавку. Просто обожаю", - сказала красотка, подписав видео "Идеальный десерт".

Также Злата рассказала, что решила привести себя в форму, и довольно радикальными методами. Чтобы очистить организм, Огневич отказалась от употребления кофе и ряда продуктов.

На кадрах певица появилась в автомобиле, в темном пиджаке, стильной шляпке и с большими серьгами-крестами в ушах.

"Ребят, я недавно говорила, что у меня будет месяц без кофе и воздержания от вредной еды. Короче, так чтобы совсем без кофе я не смогу, потому что у меня сейчас реально график... (делает жест, будто стреляет в висок - ред.). Я сплю по 4-5 часов и без кофе нереально проснуться", - поделилась она.

Также Огневич призналась, что нарушила данное себе же обещание.

"А в плане грешить - да, я позволила себе на днях скушать запрещенные продукты, но запишем это в счет "читмиловских" дней , поэтому можно... А так вообще вчера вечером я уже кушала рыбку с овощами, и все", - добавила она.

Читмил - контролируемый правильный «срыв» во время диеты или запланированное «нарушение», которое предусматривает некоторые послабления без ущерба для фигуры, когда можно позволить себе съесть немного запрещенки.



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