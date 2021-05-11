Украинка спасает бойцов ВСУ на Донбассе

Как передает Politeka.net, историю Ольги Мирковой рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Девушка с детства мечтала стать военным хирургом. С хирургией не сложилось, стала фельдшером. Проработав в местной "скорой" она решила пойти на передовую.

"Мать-одиночка Ольга Миркова, дождавшись пока сыну Владиславу исполнит 12 лет, решилась уйти на фронт. Ее решение ускорила и печальная весть с передовой: вовремя не получив медицинской помощи, погиб друг", - говорится в сообщении.

Ольга признается, что работа не фронте не из легких и вызывает даже слезы.

"Когда гибнут молодые ребята. Когда понимаешь, что дети остаются без родителей. Но эти слезы ты никому не показываешь. Там нельзя плакать", - рассказала медик.

Ранее мы рассказывали о старшем боевом медике роты Алине Шевчук.

До службы Алина восемь лет проработала в Кодымской районной больнице медицинской сестрой хирургического отделения

Дома ее ждет десятилетний сын Влад. Мальчик скучает по маме, но как почти взрослый – понимает мамину службу, учится хорошо, о чем бодро «докладывает» по телефону.

Напомним, что украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.

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Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.

Также Politeka писала, что храбрая украинка бросила все и вслед за сыном пошла защищать родину.