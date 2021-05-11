Как передает Politeka.net, историю Ольги Мирковой рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Ранее мы рассказывали о старшем боевом медике роты Алине Шевчук.
До службы Алина восемь лет проработала в Кодымской районной больнице медицинской сестрой хирургического отделения
Дома ее ждет десятилетний сын Влад. Мальчик скучает по маме, но как почти взрослый – понимает мамину службу, учится хорошо, о чем бодро «докладывает» по телефону.
Напомним, что украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.
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Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.
Также Politeka писала, что храбрая украинка бросила все и вслед за сыном пошла защищать родину.