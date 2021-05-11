Украинка спасает бойцов ВСУ на Донбассе



Как передает Как передает Politeka.net , историю Ольги Мирковой рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Девушка с детства мечтала стать военным хирургом. С хирургией не сложилось, стала фельдшером. Проработав в местной "скорой" она решила пойти на передовую.

"Мать-одиночка Ольга Миркова, дождавшись пока сыну Владиславу исполнит 12 лет, решилась уйти на фронт. Ее решение ускорила и печальная весть с передовой: вовремя не получив медицинской помощи, погиб друг", - говорится в сообщении.





Ольга признается, что работа не фронте не из легких и вызывает даже слезы.



