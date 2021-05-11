12 мая День памяти девяти мучеников Кизических
Они погибли в III веке нашей эры в городе Кизик за христианскую веру. Через несколько лет после их смерти, у их родного города построили храм и перенесли туда мощи святых.
С тех пор там начали происходить чудеса – больные люди начали выздоравливать, а безумные исцелятся.
Приметы в этот день
Восход солнца был ярким - лето будет теплым.
Звездное небо предвещает богатый урожай.
Множество жуков предвещают засуху.
Если в этот день береза распустила листья раньше ольхи, то летом будет засуха, и наоборот.
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Если в этот день будет молния перед дождем – осадки будут идти долго.
Если 12 мая жалит пчела, это спасет от девяти недугов, оса – девять недугов принесет.
Сны в ночь с 11 на 12 мая также вещие. А если 12 мая рождается ребенок, ему придется пройти через 9 испытаний.
Женитьба в этот день предвещает спокойную и долгую семейную жизнь.
День памяти девяти мучеников считается и днем целителей. 12 мая лечили болезни травами и молитвами.
Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.
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