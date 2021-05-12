Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя, удивив стихом

Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова стала известной телеведущей благодаря множеству проектов. Красотка снималась также в кино и играла в театре. Еще одна слабость звёзды - стихи. Телеведущая часто радует украинцев творчеством в Инстаграм, где ведет микроблог.

"Кто ходил ночью, то увидел, как

голый клен зеленым во дворе расцвел,

и черешни старой сухой костяк,

и влажные стены городских домов -

все цвело; ночью кто ходил, застал:

паркоматы, качели, асфальт и брусчатку,

и подземные стебли будущих трав:

и чертополох, и сорняк, и салат-латук -

кто-то узнал, значит, как расцветает...", - написала Даша под фото.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Очаровательная улыбка и жизнеутверждающий взгляд прекрасного настроения", "Вы самая красивая женщина на этой планете".

Сообщалось, что известная украинская телеведущая и актриса Даша Трегубова, которая вела популярное шоу «Х-Фактор», показала свой новый образ.

Трегубова решила немного приоткрыть завесу тайны и показать своим поклонникам новую героиню, которую она играет в сериале «Место под солнцем».

Напомним, Трегубова из "Х-Фактора" сразила новым образом, кадры перевоплощения

А еще Politeka сообщала, что Трегубова из «Х-Фактора» в новом загадочном образе стала похожей на Монро

Также Politeka писала, что ведущая "Х-Фактора" Трегубова в повседневном наряде покорила видом на прогулке по Киеву



