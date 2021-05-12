Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала себя, удивив стихом
Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова стала известной телеведущей благодаря множеству проектов. Красотка снималась также в кино и играла в театре. Еще одна слабость звёзды - стихи. Телеведущая часто радует украинцев творчеством в Инстаграм, где ведет микроблог.
"Кто ходил ночью, то увидел, как
голый клен зеленым во дворе расцвел,
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и черешни старой сухой костяк,
и влажные стены городских домов -
все цвело; ночью кто ходил, застал:
паркоматы, качели, асфальт и брусчатку,
и подземные стебли будущих трав:
и чертополох, и сорняк, и салат-латук -
кто-то узнал, значит, как расцветает...", - написала Даша под фото.
Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
"Очаровательная улыбка и жизнеутверждающий взгляд прекрасного настроения", "Вы самая красивая женщина на этой планете".
Сообщалось, что известная украинская телеведущая и актриса Даша Трегубова, которая вела популярное шоу «Х-Фактор», показала свой новый образ.
Трегубова решила немного приоткрыть завесу тайны и показать своим поклонникам новую героиню, которую она играет в сериале «Место под солнцем».
Напомним, Трегубова из "Х-Фактора" сразила новым образом, кадры перевоплощения
А еще Politeka сообщала, что Трегубова из «Х-Фактора» в новом загадочном образе стала похожей на Монро
Также Politeka писала, что ведущая "Х-Фактора" Трегубова в повседневном наряде покорила видом на прогулке по Киеву