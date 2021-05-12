Популярный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", опубликовал фото в студии известного шоу, заинтриговав вопросом

Популярный артист в 2006 году впервые принял участие в проекте "Танці з зірками", пишет Politeka.net. С тех пор Влад купается в лучах славы. Хореографа приглашают на разные популярные украинские телешоу. В этот раз Влад Яма показал в своем аккаунте в Инстаграм фото со студии шоу "Где логика?" и пошутил над женской логикой.

"Є логіка, є жіноча логіка, а є «ДЕ ЛОГІКА?»😁 ", - написал Влад.

На фото Влад Яма в клетчатой куртке-бомбере сидит в студии шоу "Где логика?". Это первое интеллектуально-юмористическое супершоу Нового канала. В нем звезды украинского шоу-бизнеса выясняют отношения между полами вместе с ведущим Сергеем Притулой. Главный вопрос: чья логика все же сильнее – мужская или женская? ...

Фанаты залайкали публикацию Влада и написали комментарии:

"Ооо агоньььь хочууу увидеть!)👏", "Бл* я подумал что Влад приехал к нам и на тнт его покажут ".

Ранее сообщалось, что Влад Яма вместе с супругой Лилией стали участниками шоу «Мастер Шеф».

Снимком со съемочной площадки Влад Яма поделился на своей странице в Инстаграм. Раньше хореограф думал, что не умеет готовить. Но оказалось все наоборот.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" удивил кадрами нелегкого труда, "сменив" профессию: "Я не планировал..."

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