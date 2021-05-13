Экс-"ВИА Гра" Миша Романова вызвала восторг атмосферным кадром, рассказав подробности своего отдыха в Турции

30-летняя красотка, близкая подруга певца Макса Барских (поговоривали даже, что он является отцом ее ребенка) отправилась на побережье Турции вместе с маленьким сыном, которому в июле должно исполниться три года.

Романова активно делилась с публикой яркими кадрами и впечатлениями, но отпуск, к ее сожалению, подошел к концу. Об этом звезда сообщила в своем новом посте в Инстаграм, передает Politeka.net.

На опубликованном фото Миша позировала в костюме изумрудного оттенка, состоящем из микротопа, брюк и рубашки. Блондинка распахнула последнюю, похваставшись красивым декольте.

"Чтобы быть счастливым, нужно быть благодарным🙏🏻 Не только людям, которые есть в вашей жизни, но и самой Вселенной. У меня случилась невероятная поездка. На берегу Турецкой Ривьеры встречала рассветы и провожала закаты, наслаждалась каждым мгновением и красотой вокруг🥰 Спасибо отелю и всем, кто в нём работает, за заботу и созданную атмосферу праздника для меня и моей семьи. Мы только улетели, а мне уже хочется вернуться к вам❤️", - разоткровенничалась певица в подписи.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:

"Какая красивая😍"; "Моя горячая звезда🔥🔥"; "Это что ещё за красота неземная? 🤤"; "Ты очень красивая, и внешне и душой! Такие позитивные харизматичные люди редкость! 😍"; "Восторг 😮"; "Какой чудесный образ ❤️"; "какая вы красивая!) И костюм шик - блеск🔥🔥"; "Русалка 😍"; "Ты такой огуречик в этом".

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