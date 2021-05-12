Украинка уже 10 лет спасает бездомных котов

Как передает Politeka.net, историю местной жительницы Татьяны Тищенко рассказали в сюжете "Суспільного" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Сейчас у нее живет 70 котов. Пока тепло, они находятся на улице, а с приходом холодов Татьяна забирает их в дом.

"В неделю тратим от 1,5 до 2 тысяч гривен. 2000 зимой, когда холодно. Это только на мясное. Основная идея моей деятельности - это отлов и гуманная стерилизация, выпуск плодотворных самочек для сокращения бездомных в городе", - говорит женщина.

Животных она лечит и стерилизует.

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Ранее мы рассказывали, что под Киевом устроили охоту на бездомных животных.

По словам местных жителей, в Малых Дмитровичах постоянно стреляют в собак и кошек. Люди подозревают нескольких мужчин, которые часто ходят возле чужих домов с оружием, но сообщать в полицию боятся - мол, "еще меня пристрелят или скот".

Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.

Как сообщала Politeka, "Избил и выбросил на мороз": в Киеве на камеру мужчина совершил нечеловеческий поступок.