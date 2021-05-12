Украинка уже 10 лет спасает бездомных котов
"В неделю тратим от 1,5 до 2 тысяч гривен. 2000 зимой, когда холодно. Это только на мясное. Основная идея моей деятельности - это отлов и гуманная стерилизация, выпуск плодотворных самочек для сокращения бездомных в городе", - говорит женщина.
Животных она лечит и стерилизует.
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Ранее мы рассказывали, что под Киевом устроили охоту на бездомных животных.
По словам местных жителей, в Малых Дмитровичах постоянно стреляют в собак и кошек. Люди подозревают нескольких мужчин, которые часто ходят возле чужих домов с оружием, но сообщать в полицию боятся - мол, "еще меня пристрелят или скот".
Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.
Как сообщала Politeka, "Избил и выбросил на мороз": в Киеве на камеру мужчина совершил нечеловеческий поступок.