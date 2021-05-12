Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве

19-летнему стрелку Ильназу Галявиеву, который убил семерых детей и двух взрослых в школе в Казани, грозит самый суровый приговор - пожизненное заключение или смертная казнь, сообщают РИА Новости.

По факту нападения на гимназию №175, было начато производство по части 2 статьи 105 УК РФ, которая предусматривает наказание лишением свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы. Ни у одного адвоката не получиться отмазать его от наказания.

Статья предусматривает и смертную казнь, но в России на нее действует мораторий.

На место происшествия направили криминалистов Главного управления криминалистики ведомства. Они будут способствовать следователям в поиске и фиксации всех следов преступления.

Напомним, что утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе, которую окончил.

Он зашел в гимназию и застрелил по меньшей мере девять человек – семерых восьмиклассников, охранника и уборщицу. Выяснилось, что подозреваемый в стрельбе Ильназ Галявиев перед преступлением проинформировал о своих намерениях в соцсети, назвал себя "богом" и заявил, что пойдет "убивать биомусор" и затем застрелится. Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что стрельба в гимназии №175 является терактом.

Напомним, число жертв в школе растет, силовики готовятся к штурму.

Как сообщала Politeka, всплыло заявление "казанского" стрелка накануне трагедии.

Также Politeka писала, что появились кадры за миг до трагедии в школе РФ.