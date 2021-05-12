Молодая учительница английского Эльвира Игнатьева стала одной из девяти погибших во время стрельбы в казанской школе

Ей было 27 лет, в 2018 году Игнатьева получила грант за победу в конкурсе "Наш новый учитель", три года назад участвовала в зональном этапе конкурса "Учитель года", сообщает ФАН.

Как сообщает пресс-служба полиции Казани в своем инстаграм-аккаунте, казанский стрелок застрелил ее в коридоре, куда она вышла для того, чтобы убедиться в том, можно ли выводить учеников.

При этом очевидцы трагедии рассказывают, что Эльвира Игнатьева пыталась спасти учеников и получила смертельное ранение.

"Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на пути его оружия, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным", - сообщил источник.

При жизни Эльвира Игнатьева активно вела свою страничку в Инстаграм. Там она постила яркие снимки, на которых постоянно улыбалась.

Частенько она подписывала кадры жизнерадостными лозунгами и давала мотивационные советы, как быть счастливыми и радоваться каждому прожитому дню.

Последний пост она опубликовала пять дней назад. Под ним можно найти множество слов соболезнования родным и близким девушки.

Напомним, число жертв в школе растет, силовики готовятся к штурму.

Как сообщала Politeka, всплыло заявление "казанского" стрелка накануне трагедии.

Также Politeka писала, что появились кадры за миг до трагедии в школе РФ.