Три брата защищают Украину на Донбассе
Как передает Politeka.net, историю парней из Винничины рассказали на Facebook-страничке "Повернись живим".
Вячеслав, Василий и Вадим являются родными братьями, родом из Винницкой области. Старшему - 22 года. Младшие на год, Василий и Вадим – двойняшки.
Парни служат в мотопехотном подразделении, выполняющем задачи в районе проведения операции Объединенных сил. Все трое овладели профессией механиков-водителей боевых машин пехоты.
Старший брат Вячеслав служит с 2018 года.
Меньшого из двойняшек, Вадима в армию позвали брать, мол, тут найдешь себе дело по нраву. И они были правы.
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Единственное, чего не хватает Вадиму в поле, так это полноценного спортивного зала, ведь в школьные годы он занимался тяжелой атлетикой.
Украинцы были восхищены историей парней.
"Родные, вернитесь, пожалуйста, домой живыми. Пусть Господь вас хранит", "Пусть ангел хранитель будет рядом с вами здоровья вам и скорейшего возвращения домой живыми
Дай Бог, вам здоровье. Чтобы вернулись все трое домой", "Ребята, пусть Господь Бог бережет вас здоровья вам крепкого и вашей мамочке. Благодарим за службу", - писали в комментариях под постом.
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