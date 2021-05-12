Три брата защищают Украину на Донбассе

Как передает Politeka.net, историю парней из Винничины рассказали на Facebook-страничке "Повернись живим".



Вячеслав, Василий и Вадим являются родными братьями, родом из Винницкой области. Старшему - 22 года. Младшие на год, Василий и Вадим – двойняшки.



Парни служат в мотопехотном подразделении, выполняющем задачи в районе проведения операции Объединенных сил. Все трое овладели профессией механиков-водителей боевых машин пехоты.

Старший брат Вячеслав служит с 2018 года.

Меньшого из двойняшек, Вадима в армию позвали брать, мол, тут найдешь себе дело по нраву. И они были правы.

Единственное, чего не хватает Вадиму в поле, так это полноценного спортивного зала, ведь в школьные годы он занимался тяжелой атлетикой.

Украинцы были восхищены историей парней.

"Родные, вернитесь, пожалуйста, домой живыми. Пусть Господь вас хранит", "Пусть ангел хранитель будет рядом с вами здоровья вам и скорейшего возвращения домой живыми

Дай Бог, вам здоровье. Чтобы вернулись все трое домой", "Ребята, пусть Господь Бог бережет вас здоровья вам крепкого и вашей мамочке. Благодарим за службу", - писали в комментариях под постом.



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