Сотрудники пограничной службы поздравили со 100-летним юбилеем капитана 1-го ранга, который прошел Вторую мировую

В пресс-службе ГПСУ отметили, что юбиляр прошел нелегкий путь за свою жизнь, посвятив ее морю.

Александр Ефимович защищал родину во время Второй мировой войны, когда еще был молодым матросом. В качестве минера Милешко был торпедистом катера МО-107 на Балтийском море.

Перед окончанием войны, Александр Ефимович попал на пограничный катер, где в отслужил практически 15 лет.

Юбиляр является примером жертвенного служения народу, семье, выбранной профессии.

Ранее мы писали, что харьковские спасатели обезвредили мины времен Второй мировой.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

Работы проводились в Харьковском районе в селе Покотиловка, Нововодолажском районе в лесной полосе возле села Просяное, Змиевском районе в 2 км от села Репьяховка и в городе Изюм на улице Елены Александровой, 21/2.

Всего было уничтожено 12 боеприпасов.

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