Сотрудники пограничной службы поздравили со 100-летним юбилеем капитана 1-го ранга, который прошел Вторую мировую
В пресс-службе ГПСУ отметили, что юбиляр прошел нелегкий путь за свою жизнь, посвятив ее морю.
Александр Ефимович защищал родину во время Второй мировой войны, когда еще был молодым матросом. В качестве минера Милешко был торпедистом катера МО-107 на Балтийском море.
Перед окончанием войны, Александр Ефимович попал на пограничный катер, где в отслужил практически 15 лет.
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Юбиляр является примером жертвенного служения народу, семье, выбранной профессии.
Ранее мы писали, что харьковские спасатели обезвредили мины времен Второй мировой.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.
Работы проводились в Харьковском районе в селе Покотиловка, Нововодолажском районе в лесной полосе возле села Просяное, Змиевском районе в 2 км от села Репьяховка и в городе Изюм на улице Елены Александровой, 21/2.
Всего было уничтожено 12 боеприпасов.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
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Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.