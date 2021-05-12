На Львовщине уже больше месяца разыскивают пропавшую без вести девушку

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Faceboo-сообществе "Новини Стрий".

Иванна Дурда исчезла 5 апреля в селе Конюхи, что вблизи Стрыя. По предварительной информации, девушка поехала во Львов.

С тех пор девушка не выходит на связь, а ее телефон в не зоны действия сети.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве продолжаются поиски без вести пропавшего Олега Полякова.

Его уже третий день ищут. Еще 9 мая в пять утра он ушел из дома по улице Соборной на утреннюю прогулку. С тех пор на связь с семьей мужчина не выходил.

Приметы пропавшего мужчины: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, морщины на лице. На правой руке татуировка от локтя до кисти.

Напомним, что юная Карина пропала под Харьковом, людей просят помочь.

Как сообщала Politeka, харьковчанин вышел из больницы и бесследно пропал, нуждается в медпомощи.

Также Politeka писала, что в Одессе бросились на поиски юноши, фото