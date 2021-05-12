Люди наблюдают такое каждое утро

Украинцы в очередной раз жалуются на произвол в Укрзализнице

Так, украинцы пожалоались на огромные очереди к кассе, которые постоянно образовываются на станции Буча. Причина этого в том, что на станции работает только одна касса, а это приводит к столпотворению и к тому, что люди опаздывают на работу.

Об этом сообщил мужчина по имени Кирилл Кухельный и показал снимок огромной очереди, пишет РБК в Украине.

Мужчина сообщил, что еще с 2019 года начал оставлять заявки на горячую линию "Укрзализныци", чтобы на станции в Буче работали две кассы.

"На часах 7:25 и позади меня очередь вплоть до путей. Доколе. Станция Буча. Будний день", - отметил пользователь сети под снимком.

В сети украинцы поддержали возмущение мужчину, назвав происходящее "каменным веком", "ужасом" и "издевательствомм над людьми".

Также ранее сообщалось, что с учетом выхода Житомирской области с 5 мая из "красной" зоны Укрзализныця в оперативном режиме открывает высадку-посадку, а также продажу билетов до и от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулин, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск.

Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении, сообщили в УЗ.

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