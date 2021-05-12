На берег вымыло огромную черную рыбу с острыми зубами
Фотографии существа появились на Facebook-странице государственного парка Кристал Коув в Калифорнии.
"Увидеть настоящую рыбу-удильщика в целости и сохранности выпадает очень редко. Неизвестно, как и почему она оказалась на берегу", - говорится в сообщении.
Специалисты объяснили, что рыба относится к роду Гимантолоф из отряда удильщикообразных, их также называют "морскими чертями".
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Такие существа живут в водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов на глубине более 1000 метров. Они способны глотать добычу размером с их собственное тело.
Ранее мы писали, что в Киеве впервые провели операцию по трансплантации почки.
В Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые пересадили почку от посмертного донора.
У 40-летнего киевлянина около пяти лет назад полностью перестали функционировать почки. Мужчина трижды в неделю ездил на диализ.
Донором для киевлянина стал 57-летний мужчина, который попал в больницу с острой формой инсульта, спасти его не удалось.
Сейчас состояние пациента, перенесшего трансплантацию почки, стабильное. Мужчину ждет длительная реабилитация.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.