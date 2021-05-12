На берег вымыло огромную черную рыбу с острыми зубами

Фотографии существа появились на Facebook-странице государственного парка Кристал Коув в Калифорнии.

"Увидеть настоящую рыбу-удильщика в целости и сохранности выпадает очень редко. Неизвестно, как и почему она оказалась на берегу", - говорится в сообщении.

Специалисты объяснили, что рыба относится к роду Гимантолоф из отряда удильщикообразных, их также называют "морскими чертями".

Такие существа живут в водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов на глубине более 1000 метров. Они способны глотать добычу размером с их собственное тело.

Ранее мы писали, что в Киеве впервые провели операцию по трансплантации почки.

В Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые пересадили почку от посмертного донора.

У 40-летнего киевлянина около пяти лет назад полностью перестали функционировать почки. Мужчина трижды в неделю ездил на диализ.

Донором для киевлянина стал 57-летний мужчина, который попал в больницу с острой формой инсульта, спасти его не удалось.

Сейчас состояние пациента, перенесшего трансплантацию почки, стабильное. Мужчину ждет длительная реабилитация.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.