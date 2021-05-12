В Днепропетровской области все активнее дают о себе знать ядовитые твари

В частности, в Днепропетровской области в городе Каменское местные жители заметили большие норы в земле. Оказалось, что их сделали ядовитые пауки, сообщает издание "Репортер".

Сообщается, что жители города и окрестностей регулярно находят на своих участках крупных особей пауков и размещают фото в социальных сетях.

Анонимный пользователь разместил фотографию паука в одном из Телеграм-каналов и обратился с просьбой идентифицировать насекомое, снятое недалеко от местной школы.

"От 12 школы (напротив 7 больницы) до гастрономчика, (тот, что напротив 4 спорт. школы). Вся дорога в норах. Только неделю назад их было видно хорошо, а сейчас трава выросла и их почти не видно", - написал местный житель.

Огромным пауком оказался южнорусский тарантул, его еще называют мизгирь.

Такой паук может достигать от 2,5 до 5 сантиметров только длиной туловища, без учета лап. Окрас — серый цвет с черными вкраплениями, иногда окраска становится бурой или даже рыжеватой. Укус подобного тарантула не смертелен для человека, но очень неприятен. Он может сопровождаться болью в месте укуса, опухолью, по некоторым данным после укуса наблюдается головокружение и тошнота.

Напомним, что в Украине обнаружили жутких существ, от которых нужно держаться на расстоянии.

Как сообщала Politeka, Днепропетровщину облюбовали опасные существа, есть жертвы.

Также Politeka писала, что жители Днепропетровщины напуганы нашествием сколопендр, кадры.