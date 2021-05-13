Астафьева с годами все лучше

Популярная модель и певица Даша Астафьева считается секс-символом украинского шоу-бизнеса

Как передает Politeka.net, звезда выглядит всегда эффектно и привлекательно. Благодаря своей натуральной красоте певица получает массу комплиментов. В официальном Инстаграм-аккаунте "Зірковий шлях" показали, какой Даша была 9 лет назад.

Так, в этот раз артистку показали в кардинально разных образах. Но фанаты отметили, что обе фотографии неудачны.

"Даша Астафьева 9 лет назад и сейчас. В 2012 году певица решилась на отчаянную смену прически. А какой имидж звезды вам нравится больше — бунтарский или романтический? Делитесь в комментариях 👐", - подписаны снимки Астафьевой.

Фолловеры прокомментировали снимки звезды: " Сейчас намного лучше выглядит, чем в молодости", " Обе фотки неудачные(", " Романтичний звісно", " Взагалі не подобається", " Неудачные оба фото", "Даша з роками все гарнішае ❤️ Схожа на Моніку Белучі 🔥".

Как известно, певица выбирает только полезные и натуральные компоненты, поддерживающие иммунитет. Так, артистка пьет витамин Омега-3, которая помогает ей поддерживать иммунитет и дает заряд сил и бодрости.

Напомним, Даша Астафьева родилась четвертого августа 1985 года. В апреле 2006 года Астафьева стала «playmate месяца» украинского издания Playboy, а уже в 2007 году выиграла титул «девушки года». Красотка часто участвует в смелых фотосессиях.

Напомним, модница Астафьева вспомнила о главном стильном аксессуаре своей молодости: "Было у всех девушек".

Как сообщала Politeka, Астафьева и Никитюк в бесстыжих мини затмили эффектными формами саму Каменских: "Банда красоток!".

Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" подловила Дашу Астафьеву в тот самый момент: "Бюстгальтер не…".