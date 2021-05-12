Жуткий инцидент произошел утром 11 мая в Казани

Там, вооруженный 19-летний стрелок Ильназ Галявиев зашел в гимназию, в которой раньше учился, и открыл стрельбу. Жертвами стали девять людей.

Среди них любимая учительница первоклашек Венера Айзатова, которой было 55 лет, пишут События.

Женщина всю жизнь проработала преподавателем начальных классов. Ее коллеги рассказали, что Венера умела найти общий язык с каждым ребенком. Дети настолько ее любили, что посвящали женщине стихи и сочинения.

Известно, что учительница начальных классов стала одной из первых жертв казанского стрелка. Она ушла, как обычно, на работу сегодня. У нее не было своего урока, но она присутствовала на уроке английского, который вела другая учительница.

Она услышала шум в коридоре и вышла из кабинета, чтобы посмотреть, что же там происходит. Больше в класс она не вернулась, ее тело нашли в коридоре.

Родители учеников Венеры Айзатовой вспоминают ее только с теплотой. Те, у кого первый ребенок учился в классе Венеры, старались отдать ей и других своих детей.

Не так давно Венера похоронила мужа, ему был всего 51 год, а по милости 19-летнего неадеквата, и она распрощалась с жизнью. Дома Венеру не дождались дочь Гульнара и двое ее внуков.

Напомним, число жертв в школе растет, силовики готовятся к штурму.

Как сообщала Politeka, всплыло заявление "казанского" стрелка накануне трагедии.

Также Politeka писала, что появились кадры за миг до трагедии в школе РФ.