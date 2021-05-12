В квартире он проживал с родителями и братом

В России провели обыски в жилище казанского стрелка, который лишил жизни девятерых людей

Так, силовики провели обыск в квартире, где Ильназ Галявиев проживал вместе с родителями и братом, и где готовился к теракту.

Фотографии странных "находок" опубликовал Telegram-канал "LIFE SHOT".

В ходе следственных действий в квартире были обнаружены: пять упаковок селитры; бутылка с настойкой лекарства "Мухомор"; одна упаковка силикагеля; алюминиевая пудра; весы; часовой механизм; гвозди; Коран; видеозаписи.

В одной из комнат обнаружили коробки из-под патронов и обгоревшие двери, которые Галявиев поджег перед тем, как шел на свое преступление.

Кроме того, в квартире нашли спрятанный сейф для оружия, коробку из-под дробовика, а также охотничий билет, разрешение на оружие и килограммы аммиачной селитры.

В свою очередь Следственный комитет РФ сообщил, что Галявиеву сегодня предъявлено обвинение в совершении массового убийства и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, стало известно, что стрелок признался силовикам в содеянном. Он предположил, что убил четырех взрослых, а в целом его жертвами стали не менее 7 человек.

Напомним, число жертв в школе растет, силовики готовятся к штурму.

Как сообщала Politeka, всплыло заявление "казанского" стрелка накануне трагедии.

Также Politeka писала, что любимая учительница первоклашек попала под пули стрелка в Казани.