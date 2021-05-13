Популярная певица Настя Каменских порадовала фанатов ярким видео из Мексики

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно появилась на концерте "Вечернего квартала", часто радует фанатов яркими фото в соцсети Instagram. В этот раз звездная красотка поделилась в сети веселым видео из Мексики, где снимала свое собственное реалити шоу "Девочки рулят". Собственно, в этом ролике звезда показала, как они с мамой и подружками прощались с океаном перед возвращением в Украину.

На кадрах, которые снимала и показала Настя, ее можно увидеть в купальнике с небрежным пучком на голове и без грамма косметики на лице. Остальные девушки на видео тоже в купальниках и весело позируют для видео. Каменских со своими подружками и мамой решили оригинально попрощаться с океаном и Тулумом – они все взяли монетки и зашли в воду, чтобы кинуть их.

"Наша маленькая большая жизнь. И место, которое стало для нас всех родным. Мы столько всего прожили и пережили вместе, так много открыли для себя, так много осознали. Тулум изменил нас. Забрал себе все, что мы решили здесь оставить. Нашу боль, слезы, усталость, обиды, комплексы, страхи. И наполнил нас новыми яркими чувствами, легкостью и решимостью к будущему", - подписала видео Настя и призвала поклонников посмотреть все 10 выпусков ее реалити-шоу.

Напомним, Могилевская поздравила Каменскую с праздником, заговорив о детях: "Маленьких Потапчиков....".

Как сообщала Politeka, 34-летняя Каменских в свой день рождения превратилась в копию жгучей мексиканки: "Какой Потап везунчик".

Также Politeka писала, Потап, не сдерживая эмоций, обратился к Каменских после сцен ревности и прощания: "Тысячи тропинок в рай...".