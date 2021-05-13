Женщина родила ребенка в подземном переходе к станции метро в Киеве

Об этом сообщила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон 12 мая, передает Politeka.net.

Внештатная ситуации произошла на станции метро «Лесная». Пока ехала скорая помощь, роженице помогали полицейские и пассажиры.

«Женщину с младенцем забрала скорая. Оба чувствуют себя хорошо», — написала Макогон, уточнив, что родился мальчик.

Новость вызвала бурную реакцию Сети. Также пользователи Интернета озвучили предложение, чтобы Киевский метрополитен вручил ребенку пожизненный проездной.

«Класс, пусть растет здоровым», «Поздравляю», «Это невероятная новость», «Я слышал, что таким детям выдают пожизненный ВИП проездной на бесплатный проезд», «Ура! Передавай привет! Счастливой ему судьбы! За него болел весь город», «Ухтышка! Мальчик) главное, чтобы здоровенький) проездной выдадите пожизненный?)», - пишут в комментариях.

Также Наталья Макогон также вспомнила, что в 2014 году пассажирка родила девочку на станции метро «Театральная». Тогда роды приняли работницы метро и полицейские.

Аналогичный случай произошел и в 2004 году, когда сотрудники тогда еще милиции принимали роды у женщины на станции метро «Лесная».

Напомним, все могло закончиться трагично: киевлянка родила дома недоношенного ребенка по видеосвязи с «врачом».

Как сообщала Politeka, акушера подозревают в смерти младенца на Харьковщине: "недообследовал состояние плода и..."

Также Politeka писала, что скандал разгорелся в киевском роддоме, хамству нет предела: "Пришлось чуть ли не на коленях..."