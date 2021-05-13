Гороскоп на конец мая говорит о том, что ожидается довольно сложный и напряженный период

Возможны конфликты, ссоры, повышенная травмоопасность, вероятность ДТП, отсутствие понимания и срывы планов.

Об этом рассказала РБК Украина известный астролог Арина Артуровна и назвала знаки Зодиака, которым в конце мая грозят неприятности.

Близнецы

Астролог предупредила не провоцировать людей на конфликты и следить за своим здоровьем. Если что-то беспокоит, то не нужно оттягивать поход к врачу. Особенно полезно укрепить иммунитет и проводить оздоровление во второй декаде месяца.

Козерог

Конфликты в ближайшее время могут сделать жизнь этих знаков Зодиака более сложной. Вероятны также потери, обманы, тайные враги, что приведет к нестабильному психоэмоциональному состоянию. Астролог советует переждать это время в тихом уголке, не провоцировать близких людей и не затевать сложные разговоры.

Рыбы

Неприятности могут подстерегать этих знаков Зодиака, которые много времени проводят за рулем. Рыбам стоит быть внимательнее в дороге, а также в обращении с электрическими приборами. Также астролог предупреждает ни в коем случае не употреблять сомнительный алкоголь, а на природе остерегаться насекомых.



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