Во Львове не стало украинского медика

Как передает Politeka.net , об этом сообщили на Facebook-страничке Львовского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Жизнь опытнейшего врача оборвалась 12 мая.



"На 67-м году закончил свою земную жизнь врач по медицине неотложных состояний подстанции №2 СЕМД "Львов" Захарченко Виктор Александрович. Вся наша команда глубоко скорбит по поводу смерти коллеги и выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Александровича. Мы с вами в вашей скорби", - говорится в сообщении.

Коллеги и знакомые выразили свои соболезнования родным медика.

"Нет слов ... Страшно жаль, когда уходят лучшие", "Склоняю в скорби низко голову. Вечная и светлая память", "Какая жалость!!! Светлая память! Всегда веселый, остроумный", "Вечного покоя тебе, брат. Покойся с Богом. Земля тебе пухом! Ты был прекрасным человеком и другом! Таким и останешься в нашей памяти", "Александрович, царство небесное, земля пухом. Вечная память", - писали в комментариях под постом.