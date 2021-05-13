В селе Кочубеевка Уманского района Черкасской области произошло ЧП

Там, во время занятий по кикбоксингу в школьном спортзале на 8-летнего ученика Артема Билясова упали тяжелые футбольные ворота. Мальчик получил перелом основания черепа, сотрясение мозга и кровоизлияние, его госпитализировали в больницу, сообщает "Обозреватель".

Все произошло во время разминки. Дети бросали мяч, и двое мальчиков во время движения налетели на футбольные ворота. Те упали, Артем оказался под ними, второй мальчик сверху ворот.

Как оказалось позже, ворота в спортивном зале школы были не закреплены. Их проверяли еще в начале учебного года, о чем был составлен акт об осмотре. Уточняется, что полиция обследовала другие ворота, которые стоят напротив, они были закреплены как положено

"В зале также проводят тренировки футбольные, волейбольные и баскетбольные команды взрослых, не только школьников. Может, они с большей силой, чем дети, бросают мяч. От этого шурупы, которые удерживали ворота, ослабли. И когда дети налетели на ворота, они упали", - рассказала начальник отдела образования Паланскому общины Наталья Сарницкая.

В настоящее время состояние школьника улучшилось. Его уже перевели из реанимации в терапевтическое отделение. Он в сознании, разговаривает и принимает пищу. Ходить он пока не может, но шевелит руками и ногами.

В то же самое время в полиции открыли уголовное производство по данному факту. Виновному (виновным) грозит до трех лет тюрьмы, а также запрет занимать соответствующие должности на аналогичный срок.

Напомним, что в Одесской области объявили чрезвычайную опасность, заявление спасателей.

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