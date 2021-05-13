В Ивано-Франковской области произошел пожар, который забрал жизнь
Так, на третьем этаже четырехэтажного жилого дома в городе Надворная Ивано-Франковской области произошел пожар. Сообщение о пожаре в Службу спасения поступило в 2:53, потому на место происшествия сразу же направили спасателей .
Об этом рассказали в ГСЧС Ивано-Франковской области.
Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место пожара, площадь возгорания составляла 15 м.кв. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Во время ликвидации пожара пожарные эвакуировали из квартиры мужчину 1957 г. р. без сознания и передали работниками бригады скорой помощи.
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Потерпевшему провели сердечно-легочную реанимацию и доставили в районную больницу, где впоследствии он скончался. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем владельца квартиры.
Также ранее сообщалось, что в Кропивницком в Кировоградской области огонь из сухих камышей почти перевернулся на жилища местных жителей.
Пламя охватило почти гектар территории, ведь сильный ветер быстро раздувал огонь по территории. Огонь удалось остановить на подступах к жилым домам. Поскольку порывы ветра в этот день достигали шквальных отметок, не исключают, что загореться могло даже из-за окурка, который кто-то бросил на сухой тростник.
Напомним, что пожар в частном доме унес жизнь харьковчанина.
Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре, огонь быстро распространялся.