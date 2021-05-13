На Винничине ребенок упал в 100-метровый карьер
О том, что пережил мальчик рассказали на "33 канале".
Инцидент произошел в апреле этого года. 14-летний Богдан с Гнивани Винницкой области с друзьями выгуливали собаку одного из них на поле недалеко от карьера. Пес, по словам очевидцев, вдруг побежал и потянул парня в обрыв. Мальчик упал на глубину около 20 метров в 100-метровый гранитный карьер и остался жив.
Спецоперация по спасению мальчика была сверхтяжелой.
С помощью носилок и специальный жилет Богдана удалось безопасно поднять.
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"Мальчик был в сознании. Все вместе потянули носилки с мальчиком наверх. Делали это очень аккуратно и медленно, чтобы не расшатать. Вся спецоперация длилась около полутора часов", - поделились очевидцы произошедшего.
Все время он терпел боль - не кричал, не плакал, не устраивал истерики.
Сейчас его перевели из реанимации в травматологическое отделение.
У ребенка диагностировали переломы костей и многочисленные ушибы.
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