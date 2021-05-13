В Ровно собака напала на маленького ребенка
Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили на Facebook-страничке областного центра экстренной медицинской помощи.
Все произошло в местном парке. К медикам обратилась мать девочки.
"По указанному адресу прибыла специализированная педиатрическая бригада экстренной медицинской помощи. По словам матери пострадавшей, ребенка за нос укусил пес, когда они гуляли в парке", - говориться в сообщении.

скорая, врачи

Во время осмотра девочки медики обнаружили две раны в области носа. Ребенка пришлось госпитализировать.

Позже в полиции сообщили, что ребенка в областной больнице прооперировали.
Ранее мы рассказывали, что на Тернопольщине пенсионерку растерзали ее же собаки.

Накануне трагедии женщина тяжело заболела и не могла кормить животных. Истощены от голода собаки взбесились и заживо начали есть свою хозяйку.

Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.

Как сообщала Politeka, "Избил и выбросил на мороз": в Киеве на камеру мужчина совершил нечеловеческий поступок.

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