В Ровно собака напала на маленького ребенка
Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили на Facebook-страничке областного центра экстренной медицинской помощи.
Все произошло в местном парке. К медикам обратилась мать девочки.
"По указанному адресу прибыла специализированная педиатрическая бригада экстренной медицинской помощи. По словам матери пострадавшей, ребенка за нос укусил пес, когда они гуляли в парке", - говориться в сообщении.
Во время осмотра девочки медики обнаружили две раны в области носа. Ребенка пришлось госпитализировать.
Позже в полиции сообщили, что ребенка в областной больнице прооперировали.
Ранее мы рассказывали, что на Тернопольщине пенсионерку растерзали ее же собаки.
Накануне трагедии женщина тяжело заболела и не могла кормить животных. Истощены от голода собаки взбесились и заживо начали есть свою хозяйку.
Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.
Как сообщала Politeka, "Избил и выбросил на мороз": в Киеве на камеру мужчина совершил нечеловеческий поступок.
Популярные статьи сейчасПоказать еще