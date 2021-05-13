В Ровно собака напала на маленького ребенка

Как передает Politeka.net , подробности инцидента сообщили на Facebook-страничке областного центра экстренной медицинской помощи.

Все произошло в местном парке. К медикам обратилась мать девочки.

"По указанному адресу прибыла специализированная педиатрическая бригада экстренной медицинской помощи. По словам матери пострадавшей, ребенка за нос укусил пес, когда они гуляли в парке", - говориться в сообщении.



Во время осмотра девочки медики обнаружили две раны в области носа. Ребенка пришлось госпитализировать.

Позже в полиции сообщили, что ребенка в областной больнице прооперировали.