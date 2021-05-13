В Польше оборвалась жизнь маленького украинца в ДТП
Как передает Politeka.net, подробности трагедии рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Авария случилась утром, 11 мая. На место аварии сразу же прибыли медики на вертолете, но спасти ребенка не удалось.
В салоне авто также были родители ребенка. Вместе с сыном они ехали в Варшаву на заработки. Польские спасатели сообщили, что женщина не помнит момент столкновения так очевидно уснула от усталости.
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Ранее мы рассказывали, что на Сумщине авто сбило троих человек. В результате наезда автомобиля на трех юношей 16-ти, 19-ти, 20-ти лет, которые стояли на краю дороги, все трое получили травмы.
Двое из них были доставлены на лечение в реанимационное отделение местной больницы.
Также ранее сообщалось, что по улице Метростроевской в Днепре, «Эталон» сбил сразу двух женщин на переходе. Пострадавшие были без сознания, когда подъехали медики. Скорая отвезла их в больницу имени Мечникова.
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