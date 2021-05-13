Ранее мы рассказывали, что на Сумщине авто сбило троих человек. В результате наезда автомобиля на трех юношей 16-ти, 19-ти, 20-ти лет, которые стояли на краю дороги, все трое получили травмы.

Двое из них были доставлены на лечение в реанимационное отделение местной больницы.

Также ранее сообщалось, что по улице Метростроевской в Днепре, «Эталон» сбил сразу двух женщин на переходе. Пострадавшие были без сознания, когда подъехали медики. Скорая отвезла их в больницу имени Мечникова.