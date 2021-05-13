На берегу нашли рыбу-монстра, которая обычно обитает на больших глубинах и редко оказывается на поверхности

На такую находку наткнулись в Калифорнии на территории парка Кристал-Коув в Лагуна-Бич. Рыба черного цвета с острыми зубами и "удочкой" на голове лежала с разинутой пастью, пишет CNN.

Необычную находку обнаружил рыбак Бен Эстес. По его словам, он никогда раньше не видел рыбу, которая выглядела бы так.

Как оказалось, это самка рыбы "Футбольный мяч" (Footballfish). Она обитает на глубине около 1000 метров, поэтому ее появление на побережье - явление редкое и странное. У них есть острые зубы, позволяющие проглатывать добычу больше них самих.

Это самка, ведь только у самок есть длинный стебель на голове с биолюминесцентными кончиками, которые используются в качестве приманки, чтобы заманить добычу в темноте вод на глубине до 3000 футов.

Добычу удильщики приманивают с помощью яркого "фонарика" на голове. Из‑за своего зловещего вида эта рыба не раз становилась героем страшилок. Одна из них даже стала персонажем в мультфильме "В поисках Немо".

Найденного удильщика заморозили и забрали для изучения в исследовательских и образовательных целях. Позже его планируют сохранить для музейной коллекции.

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