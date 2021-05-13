В украинской школе произошло ЧП
Как сообщили в пресс-службы Главного управления Нацполиции в Луганской области, во время конфликта школьник нанес ножевое ранение ребенку.
Так, на спортивной площадке на территории одной из школ г. Новодружеск между двумя мальчиками завязался конфликт.
13-летний ученик 7-го класса начал бить 12-летнего ученика 5-го класса, и тогда младший достал кухонный нож и дважды нанес удары обидчику.
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Пострадавшего госпитализировали в больницу - сейчас его жизни угрозы нет.
Полицейские выяснили, что один из парней принес нож в школу, чтобы вырезать рогатки.
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Аварийные отключения произошли в течение 8-10 мая.
"Основной причиной аварийных отключений стало падение деревьев и веток", — говорится в сообщении.
Над устранением проблемы работали 25 бригад энергетиков. Поставка электроэнергии возобновлена.
Улучшение погоды ожидается с 13 мая.
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