В украинской школе произошло ЧП

Как сообщили в пресс-службы Главного управления Нацполиции в Луганской области, во время конфликта школьник нанес ножевое ранение ребенку.

Так, на спортивной площадке на территории одной из школ г. Новодружеск между двумя мальчиками завязался конфликт.

13-летний ученик 7-го класса начал бить 12-летнего ученика 5-го класса, и тогда младший достал кухонный нож и дважды нанес удары обидчику.

Пострадавшего госпитализировали в больницу - сейчас его жизни угрозы нет.

Полицейские выяснили, что один из парней принес нож в школу, чтобы вырезать рогатки.

Кроме того мы ранее писали, что сильные порывы ветра привели к обесточиванию в 44 населенных пунктах Харьковщины.

Аварийные отключения произошли в течение 8-10 мая.

"Основной причиной аварийных отключений стало падение деревьев и веток", — говорится в сообщении.

Над устранением проблемы работали 25 бригад энергетиков. Поставка электроэнергии возобновлена.

Улучшение погоды ожидается с 13 мая.

Напомним, в небе над Одессой заметили НЛО, уникальные кадры

Как сообщала Politeka, "Приближается и удаляется": в Одесской области засняли НЛО, невероятное видео

Также Politeka писала, что циклон с новой силой обрушится на Одессу: что ждать от стихии.