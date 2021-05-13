Два нападения были совершены парочкой за один день

Пресс-служба Нацполиции Черкасской области сообщила, что в Каневе Черкасской области пассажиры пытались убить водителя такси. Мужчине повезло - его спас другой водитель.

Событие произошла 11 мая около 17:00 часов.

Уточняется, что в полицию обратился мужчина, который сообщил, что на него напали двое и пытались лишить его жизни. Таксист сообщил, что на автовокзале он подобрал двоих пассажиров: молодого человека и девушку.

Они заказали такси до села Степанцы, по дороге попросили остановить машину у магазина. Там парочка взяла бутылку водки. За городом они снова попросили остановиться. В этот раз якобы, чтобы сходить в туалет.

После остановки девушка, которая сидела позади водителя, накинула на его шею ремень от сумки и начала душить, а ее спутник наносил мужчине удары кулаком в лицо и бутылкой по голове.

Мужчине повезло, в этот момент рядом остановился другой автомобиль, из которого вышел водитель. Злоумышленники испугались и убежали в лесополосу, а таксист с очевидцем вызвали полицию.

Правоохранители задержали их и установили личности нападавших. Ими оказались 25-летняя жительница села Бобрица и 31-летний житель села Майдановка Черкасской области.

Кроме того стало известно, что это не первая их жертва, до нападения на мужчину пара напала на еще одного человека на улице 206-й дивизии и ограбила жителя Канева, забрав пакет с продуктами. Сейчас следователи расследуют уголовное дело по части ч. 3 ст. 15 п. 12 ч. 2, ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что мужчина устроил расправу над знакомым, фото.

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