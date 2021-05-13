Во Львове облили краской памятник Бандере

Двое студентов облили краской памятник, и были задержаны полицией.

Одному из злоумышленников суд вынес приговор - четыре года заключения, но освободил от наказания с испытательным сроком, сообщил представитель суда Павел Береза, передает "Суспільне".

По его словам, во время следствия также выяснилось, что молодым людям заплатили по 1 000 гривен за то, чтобы они облили памятник краской.

Это нанесло ущерб Галицкой администрации в размере 7100 гривен.

Задержанным студентам 19 и 24 лет , им сообщили о подозрении по ч.3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Подсудимый признал свою вину, его приговорили к 4 годам с испытательным сроком - 2 года.

В Нацполиции рассказали, что заказчик преступления найден и против него ведется отдельное расследование.

Кроме того мы ранее писали, что в украинской школе произошло ЧП.

Как сообщили в пресс-службы Главного управления Нацполиции в Луганской области, во время конфликта школьник нанес ножевое ранение ребенку.

Так, на спортивной площадке на территории одной из школ г. Новодружеск между двумя мальчиками завязался конфликт.

13-летний ученик 7-го класса начал бить 12-летнего ученика 5-го класса, и тогда младший достал кухонный нож и дважды нанес удары обидчику.

Пострадавшего госпитализировали в больницу - сейчас его жизни угрозы нет.

Полицейские выяснили, что один из парней принес нож в школу, чтобы вырезать рогатки.

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